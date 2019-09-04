Самый грязный воздух в России – в Норильске и Новокузнецке

Эксперты выяснили, что самый загрязненный воздух в России находится в следующих городах: в Норильске, Новокузнецке, Магнитогорске, Череповце, Абакане, Ангарске, а также в Барнауле, Братске, Зиме и Иркутске. Как передает РБК, сведения с этой информацией занесены в доклад, авторами которого стали представители российского Министерства природы. Документ получил название «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году». В перечне обозначено еще несколько городов, в том числе Красноярск, Улан-Удэ, Чита и другие. При этом дебютантами этого «черного списка» первый раз стали Искитим и Абакан.