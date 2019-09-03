Щучья морская собачка (лат. Neoclinus blanchardi) или саркастический бахромоголов. Относится к семейству Chaenopsidae. Очень выносливая морская рыбка, у которой довольно большой рот и весьма агрессивное территориальное поведение.

Neoclinus blanchardi можно обнаружить внутри укрытий, таких как пустые раковины моллюсков, заброшенные норы или даже в банках и бутылках, брошенных в океан. Их голова часто выступает из этих укрытий, где они терпеливо ждут, чтобы напасть на добычу.

Щучья морская собачка атакует все, что приблизится к ней очень близко, даже если цель гораздо крупнее ее. Она отчаянно защищает свой участок морского дна. Если нарушитель игнорирует предупреждение, морская собачка используют свои острые зубы, чтобы укусить врага

Эти хищные рыбы обитают в Тихом океане у берегов Северной Америки на глубине от 3 до 73 метров.

Для чего же бахромоголову нужны такие большие кожистые образования?

В брачный период или когда один бахромоголов вторгается на территорию другого, самцы вступают в своеобразный поединок: борются, прижав свои раздвинутые рты друг к другу, будто целуются. Это позволяет им определить, кто из них сильнее. После «сражения» победитель может претендовать на занятый участок. Территория для этих рыб так важна, потому что самки мечут икринки на территории самцов и если не будет территории, не будет размножения морских собачек.

Бахромоголовы - всеядны. Они могут достигать в длину 30 сантиметров.

На сегодняшний день Neoclinus blanchardi не числится в списках Международного союза охраны природы, как исчезающий вид.