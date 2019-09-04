Россияне смогут снять наличные на кассах магазинов
04.09.2019 10:06
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Начиная 29 октября 2019 года в России будет запущен пилотный проект для операций снятия наличных денег на кассах магазинов владельцами карт «Мир» в более чем 3 тысячах торгово-сервисных предприятий, пишет «Российская газета».
Основная цель проекта – повышение финансовой доступности, в том числе в отдаленных и малонаселенных регионах страны. Предполагается, что в полную силу проект заработает к весне 2020 года.
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