Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи

Во вторник премьер-министр Багамских Островов Хьюберт Миннис сообщил, что число жертв урагана "Дориан" увеличилось с пяти до семи. Также он подчеркнул, что ожидается больше смертей, поскольку шторм начинает удаляться от Карибского архипелага, но полный масштаб бедствия не будет известен, пока шторм не пройдет.

«Мы переживаем один из величайших национальных кризисов в истории нашей страны», - сказал он. «Мы приложим все необходимые усилия и задействуем ресурсы для противодействия стихии».

Также, премьер рассказал, что пролетел над островами Абако и рассчитывает сделать то же самое над Гранд Багама, когда погода позволит ему это сделать. Ураган "Дориан", который был позже понижен до шторма второй категории, был самым сильным, когда-либо поражавшим Багамские острова, с наводнениями, разрушающими тысячи домов, заманивающими людей в ловушку и делающими усилия по спасению более трудным.

Считается, что около 45% домов в Абако и Гранд Багама были повреждены или разрушены, когда эти районы подвергались воздействию ветра со скоростью 185 миль в час. Аэропорт Гранд Багама Фрипорт затоплен. Вода стоит на уровне шести футов по состоянию на вторник.

Используя водные мотоциклы, лодки и даже бульдозер, люди на Гранд Багама были эвакуированы спасательными командами в разгар сильного дождя и ветра. Береговая охрана США спасла, по меньшей мере, 21 человека, пострадавших в Абако.

«Мы подтвердим реальную ситуацию на месте», - сказал министр здравоохранения Дуэйн Сэндс. «Мы надеемся и молимся о том, чтобы гибель людей больше не повторится».

Шторм двигается на северо-запад в сторону Соединенных Штатов. Чиновники призвали эвакуировать более двух миллионов человек во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине. Ожидается, что "Дориан" пройдет вблизи Южной Каролины в четверг или пятницу. Ожидается сильное наводнение, даже если шторм не обрушится на берег, пишет FoxNews.

«Не переживай. Эвакуируйтесь», - сказал официальный представитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Карлос Кастильо.