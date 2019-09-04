В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В российскую столицу приходит осенняя погода. Так, сегодня по Москве и области метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную Гидрометцентром. Как поясняется, причина – в дожде, который будет продолжаться до вечера среды. «Погода потенциально опасна», - информирует официальный сайт службы.