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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

04.09.2019 09:05
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В российскую столицу приходит осенняя погода. Так, сегодня по Москве и области метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную Гидрометцентром. Как поясняется, причина – в дожде, который будет продолжаться до вечера среды. «Погода потенциально опасна», - информирует официальный сайт службы.

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