Обнаружен новый способ кражи денег с помощью соцсетей

Эксперты Центробанка обнаружили еще один метод кражи денежных средств через взлом аккаунтов в соцсетях – об этом в беседе с «Известиями» проинформировал заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Он пояснил, что сначала мошенники получают доступ к странице, а затем пишут сообщения от его имени. Содержание постов – просьба о помощи.

Эксперт отметил, что сегодня в большинстве случаев преступления связаны с так называемой социальной инженерией. То есть, когда пользователь вводится в заблуждение, в результате чего он открывает доступ к своим финансам.