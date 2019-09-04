Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

МИД Болгарии негативно высказался о российской выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашистских захватчиков, которая пройдет в российском культурном центре в Софии 9 сентября. Болгарская сторона заявила, что данная выставка носит политический и является прямым вмешательством во внутренние дела страны. Также в болгарском МИД призвали общественность не считать борьбу Советского союза с нацизмом освобождением Европы.

Посольство России в Болгарии прокомментировало данное заявление, выразив недоумение словами представителей МИД Болгарии. Российские дипломаты подчеркнули, что выставка в Софии не носит политический характер, а призвана ознакомить посетителей с архивными фотоснимками СССР, некоторые из которых ни разу не выставлялись, так как только недавно с них был снят гриф секретности. Также в российском посольстве призвали мировую общественность не забывать решающую роль Красной Армии "в избавлении человечества от фашистской чумы", пишет РИА Новости.