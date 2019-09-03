Тимошенко не голосовала за отмену неприкосновенности депутатов из-за горя в семье

Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Положение об этом будет внесено в Конституцию страны и начнет действовать начиная с 2020 года. Решение было принято большинством голосов. За него проголосовали 373 депутата из 450.

Тем не менее, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не смогла присутствовать на этом заседании Рады и не участвовала в голосовании, хотя ее партия проголосовала "за" отмену неприкосновенности. Как сообщил ее соратник по партии Валентин Наливайченко, в семье Юлии Владимировны произошло горе, именно это не позволило ей присутствовать на этом важном голосовании.

Однако, он не стал раскрывать подробности семейных обстоятельств Тимошенко, заявив, что она сама позже все объяснит, пишет РИА Новости.