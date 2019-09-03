Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

3 сентября издание «РБК-Украина» рассказало, что Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, по которому с депутатов Украины снимается неприкосновенность. Закон вступит в силу с первого января следующего года. Уточняется, что документ был зарегистрирован еще в 2017 году, когда должность главы страны занимал Петр Порошенко.

В законопроекте говорится, что изменения затронут статью 80 Конституции Украины. Депутаты за итоги голосования не несут юридической ответственности. Также за заявления в парламенте и его органах они не отвечают, кроме случаев клеветы или оскорблений.

В августе Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады и глава партии «Слуга народа», говорил, что привилегий должен лишиться украинский лидер. Он уверен, что снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, президент и судьи Украины также должны лишиться этого, чтобы уравнять всех перед законом, передает «Lenta.ru».