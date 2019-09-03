ЦБ заявил о снижении просрочки россиян по кредитам

Специалисты Центрального банка России рассказали о ситуации, сложившейся с просроченной задолженностью россиян перед кредитными организациями. Так, согласно предоставленным данным, по итогам 2018 года данный показатель снизился на 10,5% и в настоящее время составляет порядка 760 млрд рублей. При этом в ЦБ отметили, что данная ситуация является приемлемой, тем не менее, учитывая низкие прогнозы относительно роста реальных располагаемых доходов россиян, она требует пристального внимания, пишет Российская газета.