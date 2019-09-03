Правительство планирует расширить список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики

Минвостокразвития России совместно с Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобороны России и ФСБ России должны разработать и внести на рассмотрение Правительства РФ проект федерального закона, согласно которому будет расширен список компаний, которые имеют доступ для разработки арктического шельфа. Такое распоряжение отдали вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

При этом предлагается наделить контролирующими полномочиями специальную государственную компанию, которая будет курировать работу компаний с допуском к работам в Арктике.

Также было дано поручение Минфину, Минэнерго и Минэкономразвития РФ совместно с Банком России и ВЭБ.РФ о проработке вопроса финансирования компаний, допущенных для работ на арктическом шельфе. Предполагается, что кредитование компаний будет проводиться в валюте под 2-3% годовых, а все риски, связанные с изменением стоимости нефти или возникновением других форс-мажорных ситуаций на макроэкономическом рынке, будут нести заемщики, пишет РИА Новости.

В настоящее время доступ для работы на шельфе Арктики имеют только государственные корпорации "Газпром" и "Роснефть". А остальным компаниям доступ на шельф законодательно ограничен.