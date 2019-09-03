Греф посетил Иркутскую область после критики Сбербанка президентом

После того, как президент России Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, который наиболее сильно пострадал от летнего паводка, и пообщался с его жителями, он раскритиковал Сбербанк России за то, что руководство кредитной организации не может войти в положение пострадавших граждан и реструктурировать их кредитные задолженности.

Сразу после этого, в Иркутскую область прибыл глава Сбербанка Герман Греф. Через несколько часов пресс-служба банка сообщила решение руководства о реструктуризации кредитов и жителям и предпринимателям и малым предприятия, которая заключается в отсрочке платежей сроком на один год без взимания процентов.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что уже около двух месяцев работают с населением по данному вопросу, предоставляя отсрочку платежей, отменяя неустойки и снижая процентные ставки. Причем отмечается "особый порядок работы с семьями погибших, задолженность которых перед банком будет прощена", пишет ТАСС.