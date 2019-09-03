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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

03.09.2019 20:52
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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

3 сентября на Мосбирже цена акций «Сургутнефтегаза» выросла на 20,9%, достигнув уровня 37,295 рубля за штуку. Из-за резкого роста стоимости акций повысилась и капитализация нефтяной компании, составив на 12:38 мск 1,611 трлн рублей. Стремительное увеличение цен на акции «Сургутнефтегаза» наблюдается второй день подряд, например, вчера они подорожали более чем на 12%. Представитель нефтяной компании не стал комментировать эту ситуацию на рынке.

Эксперты полагают, что подорожание котировок объясняется появлением новой «дочки» ООО «Рион». Ее основная деятельность связана с вложением и управлением ценных бумаг. Отмечается, что инвесторы рассчитывают, что «Сургутнефтегаз» начнет вкладывать средства, накопившиеся на счетах и депозитах компании (свыше 3 трлн рублей). Также эксперты считают, что только время покажет, насколько оправдана перспектива того, что эти средства будут реинвестированы и возвращены акционерам в качестве дивидендов, передает РБК.

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