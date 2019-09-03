На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы

3 сентября открылась новая скоростная магистраль на трассе М-11 «Москва –Санкт-Петербург». Отмечается, что трасса проходит по таким регионам, как Новгородская и Ленинградская области, а также на протяжении 100 км она свяжет Мясной Бор с Тосно. Эта магистраль даст возможность водителям без остановки проехать около 440 км.

В ГТРК «Санкт-Петербург» рассказали, что этот участок отвечает всем современным стандартам и требованиям: имеет освещение, четырехполосное движение, а также ограждение встречных потоков. Сейчас водителям на этой магистрали разрешается ехать со скоростью до 110 км/ч, позднее максимально допустимую скорость повысят до 130 км/ч, передает «Вести.ru».