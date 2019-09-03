Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

На портале Кремля было размещено поручение российского лидера Владимира Путина. Согласно ему глава страны приказал региональным властям предоставить сотрудникам первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебные квартиры с возможностью их дальнейшей передачи в собственность. Чтобы приватизировать служебное помещение медработник вынужден на одной ставке трудиться не меньше десяти лет.

Российский лидер приказал предоставить служебные квартиры и земельные участки для строительства дома нуждающимся сотрудникам медучреждений. Также им будут предоставляться льготные условия на ипотечные займы. Отмечается, что Путин поручил в первую очередь предоставлять места в детских садах и школах детям медработников. Региональные власти должны до 1 декабря 2019 года доложить о выполнении поручения, а затем – раз в полгода, сообщает РИА Новости.