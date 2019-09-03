Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Прокуратура Нидерландов попросила украинских властей не выдавать Российской Федерации в ходе обмена заключенными Владимира Цемаха, задержанного спецслужбами Украины в качестве «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщило нидерландское издание NRC Handelsblad.

Фред Вестербеке, член Совместной следственной группы, в своем письме, по словам газеты, подчеркнул, что для последующего расследования инцидента нужно не отдавать Цемаха России. Он добавил, что бывшего руководителя ПВО ДНР следственная группа Нидерландов рассматривает как подозреваемого. Изменение статуса Цемаха связано с появлением новых данных, суть которых следствие не раскрывает.

Вчера Дарья Морозова, омбудсмен ДНР, рассказала, что в список пленных для обмена с Киевом включили и задержанного по обвинению в терроризме Цемаха. Дочь арестованного Мария заявила, что Украина неофициально отказалась передавать ее отца РФ, пишет «Lenta.ru».