Найдены пилоты разбившегося Су-25УБ

Летчиков разбившегося штурмовика Су-25УБ нашли в Ставропольском крае. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся летчики. Работники сельского предприятия села Чернолесское видели момент крушения самолета.

В администрации Советского городского округа рассказали, что сотрудники колхоза убирали подсолнечник, когда увидели, как самолет уходит в штопор. По их словам, вроде бы пилотов нашли, однако им неизвестно, в каком они состоянии. Также в администрации сообщили, что на месте аварии работают экстренные службы.

Ранее в Минобороне России сообщили, что в ходе выполнения запланированного учебно-тренировочного полета штурмовик Су-25УБ потерпел крушение под Ставрополем. По словам источника, перед падением связь с самолетом была потеряна, пишет «Интерфакс».