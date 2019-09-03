Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что его организация реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Приангарье Иркутской области малому бизнесу, предпринимателям и физлицам, предоставив им на год отсрочку платежей и простив накопленные за этот период проценты. Такое решение Греф принял после поездки в Тулун.

В понедельник лидер РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с руководителем Сбербанка, чтобы обсудить с ним реструктуризацию займов пострадавшим от наводнения в Иркутской области и заявил, что не идти на уступки – несерьезно.

На сегодняшний день в банковскую организацию поступило 488 заявлений на урегулирование займов по кредитам на общую сумму в размере 195,2 миллиона рублей. Отмечается, что 346 заявлений на сумму 129,7 миллиона рублей одобрили, а остальные еще находятся на рассмотрении, сообщает РИА Новости.