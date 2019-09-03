Ученые связывает употребление сладких газированных напитков с большим риском смертности

Популяционное исследование, в котором изучалось потребление сладких газированных безалкогольных напитков в 10 европейских странах, показало, что употребление данных напитков связано с повышенным риском смерти, а также шансом умереть от болезни Паркинсона, хотя эта связь требует дополнительных исследований.

Исследование включало как сахаросодержащие, так и искусственно подслащенные напитки. Исследовательская группа состояла из 451 743 мужчин и женщин из Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

Ученые сравнивали тех, кто выпивал 2 или более стаканов газированных безалкогольных напитков в день, с теми, кто пил менее 1 стакан в месяц. В течение последующих 16 лет наблюдался более высокий риск смерти от всех причин, в результате которых произошло 41 693 случая смерти.

В среднем участникам было почти 51 год, в основном женщинам. Более высокая смертность от всех причин была выявлена ​​среди участников, которые употребляли 2 или более стаканов в день подслащенных газированных безалкогольных напитков (HR, 1,08; 95% CI, 1,01-1,16; P = 0,004) и искусственно подслащенных газированных безалкогольных напитков (HR, 1,26; 95% ДИ, 1,16-1,35; Р <0,001).

Полученные данные выявили более высокий риск смерти от болезней кровообращения от употребления 2 или более стаканов искусственно подслащенных напитков в день (но не подслащенных). При заболеваниях пищеварения смертность была связана с употреблением 1 или более стаканов в день подслащенных напитков (но не искусственно подслащенных).

Но не было обнаружено связи между употреблением газированных безалкогольных напитков и общей смертностью от рака.

Питье 1 или более стаканов безалкогольных газированных напитков в день было положительно связано с риском смерти от болезни Паркинсона (ЧСС, 1,59; 95% ДИ, 1,07-2,36; Р = 0,02); Однако данные напитки не были связаны со смертностью от болезни Альцгеймера. Авторы заявили, что это первое исследование, связывающее потребление безалкогольных напитков с болезнью Паркинсона.

«У нас нет преобладающей гипотезы об отношениях, которые мы наблюдали», - сказал Нейл Мерфи, доктор философии и ведущий автор исследования. «Возможно, этот результат является ложным. В настоящее время необходимы дополнительные эпидемиологические и экспериментальные исследования для дальнейшего изучения этой ассоциации».