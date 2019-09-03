Самое старое в Европе озеро имеет климат, насчитывающий 1,36 миллиона лет

Анализируя донные отложения из русла старейшего озера Европы, международная группа ученых создала подробную климатическую историю северной и центральной части Средиземного моря, насчитывающую 1,36 миллиона лет назад, и раскрыла климатический механизм, который стал причиной зимних осадков в регионе.

Ученые, в том числе доктор Александр Франк из Университета Вуллонгонга (UOW), пробурили русло озера Охрид, которое находится на границе Албании и Северной Македонии и считается самым старым озером в Европе. Исследование было проведено доцентом Берндом Вагнером из Кельнского университета и доктором Хендриком Фогелем из Бернского университета.

Предоставляя беспрецедентное понимание факторов, которые влияли на климат средиземноморского региона в прошлом, собранные ими данные помогут ученым более точно моделировать будущий климат региона в условиях глобального потепления.

Бурение происходило в воде на глубине 245 метров и достигло максимальной глубины 568 метров в осадок. Анализ показал, что озеро Охрид впервые образовалось 1,36 миллиона лет назад и с тех пор существует непрерывно. Обширная последовательность отложений позволила исследователям воссоздать климат за всю историю озера в мельчайших деталях.

Геохимические данные и данные о пыльце показывают, что в северной и центральной частях Средиземного моря в теплые межледниковые периоды количество зимних осадков возрастало. В течение этих интервалов моделирование модели климата указывает на усиление циклогенеза (развитие и укрепление областей низкого давления в атмосфере) над Средиземным морем летом и поздней осенью, что приводит к значительному увеличению зимних осадков.

Климат Средиземноморья характеризуется сухим летом и влажной зимой, поэтому зимние осадки жизненно важны для населения региона и сельского хозяйства.

«Мы обнаружили телекоммуникационную связь между африканским муссоном и зимними осадками в средиземноморском регионе, а также между тропическим климатом и дождевыми осадками в средних широтах за тысячи километров», - сказал доктор Франке, научный сотрудник лаборатории изотопной геохронологии Вуллонгонга. «Всякий раз, когда поступающее солнечное излучение усиливается в северном полушарии, происходит миграция тропической климатической системы на север, и мы наблюдаем увеличение количества осадков зимой на озере Охрид. Мы постоянно видим этот механизм в течение последних 1,3 миллиона лет».

В эти более теплые периоды перемещение тропических климатических систем на север вызвало повышение температуры поверхности моря в Средиземном море и усиление испарения, усиливая развитие локальных циклонов в Средиземном море и усиливая североатлантические системы низкого давления, мигрирующие на восток.

«Эта климатическая система будет достаточно стабильной в течение лета и осени до тех пор, пока зимой температура не понизится, а холодный воздух с севера не приведет к нестабильности всей системы, и эта система низкого давления перемещается на восток к Балканскому полуострову и способствует выпадению осадков в зимние месяцы», - объясняет доктор Франке.

В настоящее время в климатических моделях существует несоответствие тому, как глобальное потепление повлияет на климат Средиземноморья и, в частности, как оно повлияет на зимние осадки: некоторые модели показывают увеличение зимних осадков, другие показывают, что оно становится более сухим.

Доктор Франке говорит, что данные, собранные на озере Охрид, позволят лучше понять, как изменение климата повлияет на регион. Однако, поскольку недавние изменения климата, вызванные деятельностью человека, имеют другие причины, чем предыдущие потепления, пока не ясно, приведет ли это к аналогичному увеличению зимних осадков в Средиземноморье, пишет phys.org.