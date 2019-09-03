В Шереметьево столкнулись два самолета
3 сентября в аэропорту Шереметьево в Москве не смогли разъехаться два пассажирских лайнера. Уточняется, что воздушные судна зацепились крыльями. Источник в воздушной гавани рассказал, что авиалайнер Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», столкнулся с самолетом компании «Аэрофлота», готовящемуся к вылету в Пекин. Во время этого инцидента воздушное судно российской авиакомпании находилось на точке запуска. Оба самолета получили небольшие повреждения. Отмечается, что из пассажиров никто не пострадал. Причина происшествия пока неизвестна, пишет «Известия».
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