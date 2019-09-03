Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

Московский Тверской суд приговорил Ивана Подкопаева к 3 годам колонии общего режима. Его обвинили в применении насилия против сотрудников полиции в ходе несанкционированного протеста, который прошел 27 июля в Москве. Уточняется, что Подкопаева признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ. В качестве наказания прокурор просил лишить мужчину свободы на 3 года и 4 месяца. Слушание проходило в особом порядке, подсудимый признал свою вину, пишет РИА Новости.