С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

СК РФ с пяти фигурантов дела, связанных с массовыми беспорядками 27 июля в столице России, снял все обвинения. К такому решению следователи пришли по итогам расследования уголовного дела. Подчеркивается, что СК решил, что состав преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева отсутствует.

Сейчас против них уголовное преследование было прекращено. К такому выводу следователи пришли после тщательного изучения всех материалов, включая видео, полученные с камер наблюдения. Ранее озвученные меры пресечения по отношению к ним были отменены, пишет «Газета.Ru».