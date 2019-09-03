Товарооборот между Россией и США в 2019 году раскрыл Антонов

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов рассказал, что за январь-июнь 2019 года товарооборот между Российской Федерацией и Америкой составил $13,8 миллиардов. Он подчеркнул, что объем торговли между государствами повысился на 13 процентов. Также положительная тенденция наблюдается и в текущем году. Антонов резюмировал, что американские бизнесмены, несмотря на жесткую политику Белого дома, показывают свое намерение остаться на российском рынке, сообщает «Газета.Ru».