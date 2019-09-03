Посол РФ в США заявил об интересе американских компаний к добыче газа на Сахалине

Анатолий Антонов, посол Российской Федерации в Вашингтоне, сообщил, что предприниматели Соединенных Штатов Америки заинтересованы в совместных бизнес-проектах с российскими компаниями в Сибири и на Дальнем Востоке. Антонов добавил, что среди потенциальных регионов страны, интересующих США для добычи газа, выступают Ямал и Сахалин. Помимо этого в числе подобных отраслей он выделил пищевую и рыбную промышленности, целлюлозное производство и туризм, передает «Газета.Ru».