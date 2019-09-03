Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Экс-полузащитник столичного футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов на странице в Instagram сообщил, что его жена ждет второго ребенка, подчеркнув, что его мечты сбываются. Футболист в январе прошлого года в третий раз женился на вице-мисс России-2014 Анастасии Костенко. В июле 2018 года у супругов родилась дочка. Жена Тарасова также прокомментировала это событие в своем Instagram, написав, что «любовь творит чудеса». Сейчас бывший полузащитник покинул московский клуб «Локомотив», так как действие его контракта истекло, пишет РИА Новости.