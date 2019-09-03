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Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

03.09.2019 15:55
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Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

Посольство РФ в Лондоне заявление Бориса Джонсона, британского премьер-министра, считает неприемлемым. Он приравнял действия СССР в Польше с агрессией Третьего рейха. Накануне Джонсон в своем видеообращении сообщил, что в начале Второй мировой войны, в сентябре 1939 года, Польша находилась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Дипломаты Российской Федерации ответили, что такие высказывания британского премьера удивляют. При всех исторических обсуждениях касательно военной миссии Советского Союза на Востоке Польши, а также на Западной Украине и Западной Белоруссии, сравнивать действия советской армии с фашистской агрессией – неприемлемо. Посольство РФ добавило, что если кто и спровоцировал катастрофу в Польше, кроме Гитлера, так это дипломатия Великобритании, которая проигнорировала нацистскую захватническую компанию и отклонила предложение СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе и для защиты Польши, сообщает «Известия».

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