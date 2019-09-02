Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

СМИ сообщают, что российский певец Александр Розенбаум сейчас находится в реанимации в одной из столичных больниц. Артист перенес трудную хирургическую операцию, которая длилась несколько часов. Врачи утверждают, что операция прошла успешно. Другие подробности самочувствия Розенбаума пока не разглашаются.

Год назад в эфире телепрограммы «Пусть говорят» Иосиф Кобзон, народный артист СССР, рассказал о якобы онкологическом заболевании певца, однако Розенбаум опроверг эти слова, заявив, что отлично себя чувствует, пишет «Газета.Ru».