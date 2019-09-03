Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Из-за отсутствия спроса на 75-местные Sukhoi Superjet Минпромторг решил отказаться от создания этих самолетов. Владислав Филев, председатель совета директоров и совладелец перевозчика S7 Group, добавил, что теперь группа теперь не получит заказанные в апреле 2018 года летательные аппараты у «Гражданских самолетов Сухого».

Филев рассказал, что услышал об этом несколько недель назад на совещании по развитию региональной авиации, когда это объявил Олег Бочаров, один из руководителей министерства. Со слов совладельца группы, на мероприятии упомянули, что соглашение перевозчика S7 с ГСС ничтожно, что довольно сильно расстроило Филева. Кроме того один из источников, близкий к главе ГСС, подтвердил, SSJ-75 не будет разрабатываться.

Филеев резюмировал, что его организация никогда не занималась блефом. Он подчеркнул, что с 2017 года группа сократила срок лизинга Embraer на пять лет, чтобы заменить их самолеты на отечественные, когда ГСС обязалась их поставлять. Он считает, что нежелание Минпромторга прислушиваться к гражданской авиационной отрасли может привести к отрицательным последствиям, потому что, в противном случае, авиапрому придется добирать деньги у государства.

Напомним, что в начале 2018 года ГСС объявила о создании 75-местного самолета с дальностью полета до двух тысяч километров. После этого компания S7 подписала предварительное соглашение с ГСС на поставку этих машин к 2022 году с опционом еще на 25. Однако в апреле 2019 года «Гражданские самолеты Сухого» из-за дефицита ресурсов перенесли разработку SSJ-75 на неопределенный срок, передает «Интерфакс».