Блогера Владислава Синицу признали виновным в экстремизме

30-летнего блогера Владислава Синицу (ник Макс Стеклов) приговорили к пятилетнему сроку заключения в колонии общего режима. Как передает РИА Новости из зала заседаний Пресненского суда, причиной этого стала публикация сообщения в микроблоге Twitter, содержание которого суд оценил как призыв к насилию над детьми полицейских, которые препятствовали проведению незаконных акций в Москве. Как посчитало обвинение, Синица обнародовал запись, фактически понимая ее характер и «общественную опасность».