Белоруссия закрыла границу с Украиной

Белоруссия приняла решение «наглухо» закрыть границу с Украиной. Как передает РИА Новости заявление белорусского лидера Александра Лукашенко, это произошло из-за того, что в страну хлынул поток оружия. Выступая на минской международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом, Лукашенко отметил, что с украинцами пришлось закрыть границу еще более плотно, чем с НАТО. Он подчеркнул, что если оружие оказывается в руках людей, то это может привести к терроризму.