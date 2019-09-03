Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга возложили венок к памятнику Жукову в Улан-Баторе

Российский лидер Владимир Путин и его коллега президент Монголии Халтмаагийн Баттулга стали участниками торжественной церемонии возложения венка к памятнику легендарного полководца Георгию Жукова в Улан-Баторе, информирует РИА Новости. После этого лидеры, которых громко приветствовали местные жители, поговорили с ветеранами, а также с правнучкой известного на весь мир маршала. Участниками церемонии также стали ветераны, которые в свое время принимали участие в сражении на Халхин-Голе. Самый старший из них отметил 101 год, самый младший – 95 лет.