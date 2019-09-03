В посольство Южной Кореи пришло письмо с пулей

В токийский филиал посольства Южной Кореи пришло анонимное письмо, в котором звучат угрозы. Как передает Газета.ру со ссылкой на «Асахи», в послание также была вложена пуля. Автор письма требует «убираться вон из страны». В противном случае он угрожает преследовать дипломатов, заявляя, что у него есть огнестрельное оружие. О том, какие меры планируется предпринять в посольстве для максимальной защиты, не сообщается.