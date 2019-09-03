Пекин заявил США о протесте из-за санкций в отношении энергетических компаний

Китай заявил о своем категорическом протесте против того, что в санкционные списки США были внесены китайские компании, специализирующиеся на ядерной энергетике. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил замминистра экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Хуа. По его словам, подобные меры являются «злоупотреблением».

Напомним, что ранее американцы внесли в ограничительный список четыре компании Китая, которые подозреваются в попытке закупить ядерные технологии в США для дальнейшего военного использования.