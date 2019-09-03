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Астрономы впервые обнаружили изменяющий цвет астероид

03.09.2019 10:03
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Астрономы впервые обнаружили изменяющий цвет астероид

Астероид 6478 Gault сначала привлек к себе внимание тем, что за ним вырастает редкий двойной след пыли, но теперь он удивил астрономов еще одним сюрпризом: изменением цвета.

Астероиды никогда прежде не были замечены в процессе изменения цвета, подобного этому, под наблюдением в реальном времени. В случае 6478 Gault красноватый цвет сменяется свежим синим оттенком в ближнем инфракрасном спектре, как это было зафиксировано Инфракрасным телескопом НАСА (IRTF) на Гавайях.

Эксперты считают, что это происходит из-за того, что пыльная внешность астероида исчезает из-за его продолжающихся путешествий в пространстве - и изменение цвета происходит быстро, что наблюдается всего за две ночи.

«Это был очень большой сюрприз», - говорит астроном Майкл Марссет из Массачусетского технологического института (MIT). «Мы думаем, что стали свидетелями того, как астероид терял свою красноватую пыль в космосе, и мы видим нижележащие, свежие синие слои астероида».

6478 Gault имеет около 3,7 километров в ширину и вращается вокруг внутренней области пояса астероидов, в среднем на расстоянии около 345,6 миллиона километров от Солнца.

Исследователи предполагают, что пыль на поверхности астероида сгорела бы красным за миллионы лет пребывания на Солнце, но внешнее покрытие может иметь толщину всего в несколько зерен. Теперь оно стряхивается, чтобы показать скалистый силикатный материал, который не был облучен в той же степени.

Кометы, как правило, известны своими хвостами, испаряющимися за ними, когда лед тает от Солнца. Это не то же самое для астероидов - эти скальные или металлические тела сформировались ближе к Солнцу в более теплых условиях , поэтому осталось не так много льда для таяния.

Чтобы 6478 Gault производил не один, а два хвоста, должно происходить что-то еще. То же исследование, которое обнаружило изменение цвета, также подтвердило каменистую (а не ледяную) композицию объекта.

«Насколько мне известно, впервые мы видим, как скалистое тело испускает пыль, немного похоже на комету», - говорит Марссет. «Это означает, что, вероятно, какой-то механизм, ответственный за выброс пыли, отличается от комет и отличается от большинства других активных астероидов основного пояса».

Изначально астрономы предположили, что такое необычное формирование хвоста, также как и изменение цвета вызваны быстрым вращением (около одного вращения каждые два часа) и создаваемой им центробежной силой.

Вращение приводит к тому, что известно как эффект YORP - способ, которым солнечный свет может быть неравномерно поглощен астероидом, заставляя его вращаться в течение миллионов лет. Недостатком является то, что это быстрое вращение может привести к уничтожению 6478 Gault.

До того, как это произойдет, ученые хотят подтвердить свои идеи об эффекте YORP, нанося на график яркость астероида с течением времени - что будет непросто, если проследить две следы пыли, пишет ScienceAlert.

«Я думаю исследование подтверждает тот факт, что пояс астероидов является действительно динамичным местом», - говорит астроном Франческа ДеМео из Массачусетского технологического института. «В то время как астероидные поля, которые вы видите в фильмах, все врезаются друг в друга, являются преувеличением, определенно многое происходит каждый момент».

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