Михаил Шуфутинский заявил, что не собирается отказываться от песни «3 сентября»

Известный исполнитель Михаил Шуфутинский в интервью с РИА Новости заявил, что не планирует отказываться от знаменитой песни «Третье сентября» только потому, что она превратилась в популярный мем. Пользователи социальных сетей, как оказалось, сегодня активно шутят на эту тему.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже двадцать пять лет», - подчеркнул артист.

Со своей стороны музыкант Юрий Лоза, комментируя эту песню, отметил, что композиция, о которой идет речь – это только предлог, который обсуждается раз в год.