Двуглавая черепаха стала редкой находкой для американских исследователей

В Южной Каролине специалисты по охране черепах из Sea Turtle Patrol Hilton Head Island, наблюдавшие за детенышами морских животных обнаружили невероятно редкий экземпляр черепахи с двумя головами.

Маленькое животное изо всех сил пыталось уползти в море, несмотря на неправильную форму раковины. Именно в этот момент наблюдатели его и обнаружили.

По словам биологов, наличие двух голов чрезвычайно редкое явление, которое немного чаще встречается у рептилий, чем у других животных. За 15 лет наблюдения за гнездами черепах специалисты видели только пару двуглавых детенышей (включая этого).

Они отметили, что рептилии с большей вероятностью могут быть двуглавыми, потому что они производят большое количество потомства и потому, что большинство рептилий откладывают яйца. Эти яйца подвергаются воздействию условий окружающей среды, которые могут повлиять на развитие эмбриона внутри.

«Как и другие особи, которые были обнаружены во время мониторинга, эта черепашка также была выпущена в океан», – сообщила патрульная служба

Справка: Бицефалия

Это наличие у живого организма более одной головы. Может быть результатом как генетических, так и экологических аномалий во время развития эмбриона. Двуглавые животные (бицефальные) формируются тем же процессом, что и сиамские близнецы из монозиготных эмбрионов-близнецов.