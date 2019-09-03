Из-за блокады Крыма Украина каждый год теряет больше миллиарда долларов
03.09.2019 08:17
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Блокада Крымского полуострова привела к тому, что каждый год экономика страны теряет порядка миллиарда долларов. Как передает РИА Новости, об этом в эфире местного телевидения заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, эта блокада была ошибкой, поскольку не только причинила Киеву ущерб, но и дала Москве новые возможности. В частности, после того, как была подорвана электролиния, россиянам помогали немцы – в строительстве двух электростанций.
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