Из-за блокады Крыма Украина каждый год теряет больше миллиарда долларов

Блокада Крымского полуострова привела к тому, что каждый год экономика страны теряет порядка миллиарда долларов. Как передает РИА Новости, об этом в эфире местного телевидения заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, эта блокада была ошибкой, поскольку не только причинила Киеву ущерб, но и дала Москве новые возможности. В частности, после того, как была подорвана электролиния, россиянам помогали немцы – в строительстве двух электростанций.