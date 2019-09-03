В России около половины женщин не работает

Примерно половина российских женщин не работает – к таким выводам, как передает РИА Новости, пришли эксперты Росстата. В результате исследования они выяснили, что в прошлом году официальное место работы было только у 53,2% россиянок. Как поясняют аналитики, это можно объяснить тем, что женщины часто выбирают семью, а не карьеру.

Если говорить в общем о гражданах, то в России работу имеет 59,8% граждан в возрасте от 15 лет и старше. У мужчин статистика отличается: среди них работу имеет 67,8%.