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Изменения ДНК ускоряют процесс старения организма

02.09.2019 22:58
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Изменения ДНК ускоряют процесс старения организма

Исследования шотландских ученых показывают, что изменения ДНК на протяжении всей жизни могут значительно повысить их восприимчивость к сердечным и другим возрастным заболеваниям.

Такие изменения, известные как соматические мутации, могут повлиять на работу стволовых клеток крови и связаны с раком крови и другими заболеваниями.

В исследовании говорится, что эти соматические мутации и связанные с ними заболевания могут ускорить биологический возраст человека - возраст его тела - быстрее, чем его хронологический возраст - количество лет, в течение которых он был жив.

Когорты рождения

Исследование, проведенное учеными из университетов Эдинбурга и Глазго, изучило эти изменения и их потенциальные последствия у более чем 1000 пожилых людей из когорты Lothian Birth (LBC), родившихся в 1921 и 1936 годах.

LBC - это группа людей, которым сейчас за 80 и 90 лет, которые проходили тесты интеллекта в возрасте 11 лет. Они являются одними из наиболее интенсивно изучаемых участников исследований в мире.

Разница в возрасте

Ученые изучали людей, где биологический и хронологический возраст был разделен большим разрывом.

Они обнаружили, что участники с соматическими мутациями - около шести процентов - имели биологический возраст почти на четыре года старше, чем те, у которых не было изменений.

Эксперты говорят, что теперь они изучат связь между этими изменениями ДНК и биологическим ускорением старения, пишет MedicalXpress.

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