Как люди сформировали мозг собак

Согласно новому исследованию, структура мозга собак варьируется в зависимости от породы и связана с определенным поведением. Эти результаты показывают, как люди, выборочно определяя определенные формы поведения, формируют мозг своих лучших друзей.

На протяжении нескольких сотен лет люди избирательно разводили собак для выражения определенных физических и поведенческих характеристик. Эрин Хехт и коллеги исследовали влияние этого избирательного давления на структуру мозга , анализируя магнитно-резонансную томографию 33 пород собак. Исследовательская группа наблюдала значительные изменения в структуре мозга, которые не были просто связаны с размером тела или формой головы.

Затем группа исследовала участки мозга с наибольшим разбросом по породам. Это привело к созданию карт шести сетей мозга, в которых предлагаемые функции варьировались от социальной связи до движения, каждая из которых была связана как минимум с одной поведенческой характеристикой. Различия в поведении разных пород коррелировали с анатомическим изменением в шести мозговых сетях.

Изучение нейроанатомических изменений у собак дает уникальную возможность изучить эволюционные отношения между структурой мозга и поведением, пишет MedicalXpress.