ФАС назвала шантажом прогноз АЭВТ роста цен на авиабилеты

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России заявили, что те прогнозы относительно роста цен на авиабилеты, которые ранее озвучил представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), являются шантажом пассажиров. В ведомстве отметили, что данное заявление ни в коем случае не останется без внимания специалистов ведомства, а деятельность АЭВТ будет тщательно изучена на предмет сговора.

Представитель пресс-службы ФАС подчеркнул, что нельзя решать проблемы, которые существуют в отрасли в финансовом плане с помощью шантажа пассажиров. В ведомстве заверили, что никакого риска повышения цен на авиабилеты не существует, а цены на авиабилеты формируются исходя из платежеспособности граждан исключительно в рамках рынка и на условиях рыночных отношений.

Ранее, газета «Известия» опубликовала интервью заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова, который рассказал о подорожании авиабилетов в среднем на 9–10% по итогам текущего года, пишет РБК.