В России могут подорожать авиабилеты

Специалисты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозируют рост авиабилетов в России по итогам текущего года. Так, согласно прогнозу, стоимость перелетов может подорожать в среднем на 9-10%. С такими выводами согласны и эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

Сообщается, что рост тарифов на авиаперевозки связан с подорожанием авиакеросина. Тем не менее, начиная в третьего квартала текущего года стоимость авиабилетов на некоторые рейсы может незначительно сократиться из-за "низкого сезона" перелетов. Но в общем предпосылок для снижения авиабилетов в будущем нет, пишет газета Известия.