МЧС получит новый комплекс зондирования Земли

По информации, которая поступила от официального представителя МЧС России, ведомству будет передан мобильный комплекс приема и передачи данных дистанционного зондирования Земли. Он будет передан в МЧС корпорацией Роскосмос. Данный комплекс планируется использовать для дистанционного управления и ускорения реагирования специальных бригад МЧС во время чрезвычайных ситуаций. Система будет размещена в Рузском центре обеспечения пунктов управления МЧС России, но при необходимости, ее можно перенести в зону ЧС, пишет ТАСС.