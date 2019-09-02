Гренландия захотела выгодно продаться США

Sermitsiaq сообщает, что Пеле Броберг, депутат парламента острова, считает, что Гренландии стоит рассмотреть все плюсы, которые она могла бы приобрести от партнерства с Соединенными Штатами Америки. По словам депутата Вашингтон готов вкладывать в экономику Дании 4 млрд датских крон. Также он отметил, что Гренландию фактически защищает Америка, а не Дания, так как на острове в Туле размещена база ВВС США. Кроме того, Броберг надеется, что Белый дом поможет острову обрести независимость, передает «Lenta.ru».