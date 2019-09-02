Неизнашивающиеся протезы для суставов разработали российские ученые

Гендиректор КТРВ Борис Обносов рассказал, что на настоящий момент корпорация «Тактическое ракетное вооружение» работает над созданием неизнашивающихся протезов для суставов, которые будут изготовлены из углерод-углеродного композитного материала, а не из традиционного изнашиваемого титана. Об этом он сообщил журналистам в четверг на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Гендиректор отметил, что его компания предложила производить протезы для суставов из углерод-углеродного сырья. Подобная технология мало где встречается, и лишь маленькая часть производителей, на сегодняшний день, владеет ею.

Кроме того, уточнил Обносов, срок службы титанового сустава равен от трех до шести лет, после чего требуется повторная операция для его замены. Также титан плохо приживается в теле человека. Что касается углерод-углерода, то он имеет схожую структуру с костью и, соответственно, легко вживается. А срока службы этого материала точно хватит на жизнь человека.

Композиционное сырье углерод-углерод отличается от обычных композитов: обе их составляющие состоят из углерода. При изготовлении подобных материалов сплетенные углеродные волокна много раз пропитываются смолами и запекаются для образования углеродной матрицы, пишет РИА Новости.