«Опора России» предлагает ежеквартально обновлять реестр субъектов малого бизнеса

Александр Калинин, руководитель бизнес-объединения «Опора России», считает, что реестр субъектов малого и среднего предпринимательства должен обновляться ежеквартально, а не ежегодно. Он подчеркнул, что сейчас появляются различные противоречивые тенденции из-за неоперативных публикаций. Калинин добавил, что в 2018 году оборот МСП увеличился на 10%, однако количество занятых в малом предпринимательстве снизилось на 600 тысяч. На данный момент «Опора России» подготавливает собственную аналитику.

Ранее Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ, заявил, что Минфин вместе с ФНС до конца этого года актуализируют единый реестр субъектов МСП. Министр пояснил, что фактического снижения субъектов малого и среднего бизнеса не наблюдалось, несмотря на то, что по данным 2018 года их количество снизилось на 85 тысяч единиц до 5 млн 836 тысяч субъектов. По мнению Силуанова, некоторые компании переросли в крупный бизнес, а около 600 тысяч субъектов МСП не предоставили отчетность, но при этом продолжали функционировать в качестве налогоплательщиков.

Отделения «Опоры России» работают во всех регионах страны. Эта организация отвечает за решение актуальных вопросов из различных сфер, с которыми сталкиваются бизнесмены РФ в ежедневной практике, сообщает ТАСС.