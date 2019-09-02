Кипр досрочно погасил кредит перед Россией в размере €1,56 млрд

В 2011 году Кипр взял у Российской Федерации кредит. Сейчас республика приняла решение о досрочном погашении займа. Денежные средства на погашение задолженности появились благодаря размещению облигаций в мае и профициту бюджета. Отмечается, что в Россию вернулись €1,56 млрд. напомним, что Кипр занял у российской стороны средства для того, чтобы избежать финансовой помощи от ЕС и МВФ, однако она все равно понадобилась, пишет «Российская газета».