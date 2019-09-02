Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что зима в 2019-2020 г в РФ будет теплой и слякотной, передает rbc.ru.

Согласно прогнозу синоптика, первая декада будет достаточно теплой, и только ближе к Новому году начнет холодать.

По словам Тишковца, первые два месяца 2020 г будут теплыми, велика вероятность ледяных дождей, гололеда и слякоти.

Скорее всего зима в России будет развиваться по «европейскому» варианту и на морозную русскую зиму будет похожа мало, отметил синоптик.