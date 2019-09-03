Синоптики пообещали москвичам июльские грозы

В среду в столице ожидается июльская гроза. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает life.ru.

4 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +22…+24°C. В центре Москвы и на юге области воздух прогреется до +25°C.

Непогода проявится ближе к вечеру.

Напомним, прежде специалисты центра погоды «Фобос» пообещали россиянам, что грядущая зима будет теплой и слякотной. Ожидаются ледяные дожди и гололёд.